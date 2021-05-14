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Литва предоставит Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса

14 мая 2021, 15:53

Литва предоставит Украине 100 тысяч доз вакцины от коронавируса

Литва предоставит 100 тысяч доз вакцины от коронавируса для Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

«Правительство Литвы только подтвердил предоставления 200 тысяч вакцин для стран Восточного партнерства. Начиная с Украины — 100 тыс. вакцин, Грузии — 15 тыс. и Молдовы — 11 тыс. Небольшой шаг от Литвы, надеюсь, наши партнеры в Европе присоединятся в солидарности со многими другими», — написал он в Twitter.

При этом политик не уточнил, какого производства будет передаваемая вакцина, а также сроки ее поставки в Украину.

Передачу 100 тысяч доз вакцины Украине в рамках инициативы Европейской комиссии для стран Восточного партнерства Ландсбергис анонсировал в феврале во время визита в Киеве.

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