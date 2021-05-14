На Донетчине будут судить еще двоих членов «избиркомов» на «референдуме ДНР»

В суд направлены обвинительные акты в отношении еще двух членов «избирательных комиссий» на незаконном референдуме, организованном сепаратистами в мае 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Досудебное расследование проводилось в отношении 37-летнего мужчины и 59-летней женщины по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 110 УК Украины).



По данным следствия, в мае 2014 подозреваемые участвовали в организации и проведении незаконного референдума в поддержку группировки «ДНР» в качестве членов «участковой избирательной комиссии» на территории села Ясногоровка, а также городов Краматорск и Константиновка.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.