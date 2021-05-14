Семенчеко подозревается в обстреле здания телеканала «112 Украина» в 2019 году

Служба безопасности Украины подозревает бывшего нардепа Семена Семенченко в организации обстрела «Информационного агентства «112-канал» в июле 2019 года. Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.



«Досудебным расследованием установлено, что обстрел здания телеканала организовал Семен Семенченко. Все это происходило во время избирательной кампании в Верховную Раду... Для совершения преступления фигурант привлек двух участников подчиненного ему вооруженного формирования», — говорится в сообщении.



По данным следствия, в июне 2019 года подозреваемые провели разведку местности вблизи здания телеканала для определения оптимального способа совершения теракта, путей отхода с места преступления, наличия камер видеонаблюдения и тому подобное.



Правоохранители выяснили, что первоначально исполнители теракта планировали приобрести автомобиль, заложить в него большой объем взрывчатки, а затем припарковать авто у здания телеканала и в определенное время взорвать.



«Однако для сокрытия лиц-исполнителей и организатора, было принято решение совершить террористический акт обстрелом здания телеканала из противотанкового гранатомета», — отметили в СБУ.



В ходе обысков по местам жительства фигурантов дела в столице и Киевской области правоохранители обнаружили и изъяли транспорт и средства совершения противоправных действий, которые злоумышленники использовали в ходе совершения преступления.



Сейчас фигурантам сообщено о подозрении по ч.2 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Семенченко арестовали в рамках дела о так называемой частной военной компании — незаконном вооруженном формировании, которое разоблачила СБУ 24 марта. По данным спецслужбы, в состав компании входило более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций.



Организаторами деятельности «ЧВК» СБУ называет Семена Семенченко и известного как «внештатный агент НАБУ» Евгения Шевченко. Суд арестовал Шевченко на два месяца с возможностью внесения залога в 5 миллионов гривен.



По версии следствия, летом 2018 Шевченко и Семенченко создали общественную организацию, которая позже стала охранной фирмой. В спецслужбе считают, что на самом деле там происходила вербовка боевиков. Кроме того, в СБУ заявили, что фигуранты дела незаконно поставляли оружие из РФ, и потом продавали его оборонным предприятиям Украины значительно дороже.