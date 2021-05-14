Покроет 95% территории: Украина построит цифровую телесеть с бесплатным доступом к минимум 12 каналам

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) на заседании в пятницу принял решение об усилении сигнала цифрового телевидения по всей стране. Доступ к украинским каналам будет обеспечен для жителей приграничных территорий, а также части неподконтрольных правительству районов.



Как сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров на брифинге после заседания СНБО, сегодня часть жителей отдаленных и приграничных территорий не имеют возможность бесплатно смотреть украинские телеканалы.



«В прошлом году произошло кодирование спутникового ТВ, а единый национальный оператор покрывает не всю страну. Чтобы продолжить смотреть украинские каналы, нужно было купит новый тюнер и оформить подписку», – пояснил Федоров.



В то же время, отметил вице-премьер, жители приграничных с Россией территорий особенно страдают от пропаганды.



«Эти проблемы решает создание общенациональной цифровой сети MULTIPLEX МX-7. Сегодня было принято создать такое решение создать такой мультиплекс и выделить на него средства. Он предоставит доступ к минимум 12 цифровым телеканалам жителям всей страны», – добавил Федоров.



Оператором мультиплекса определен государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения, который входит в сферу управления Госспецсвязи.



Глава Госспецсвязи Юрий Щиголь сообщил, что к концу 2021 года доступ к качественному цифровому вещанию MX-7 будет обеспечен на 95% подконтрольной территории Украины, даже в приграничных регионах. Также, по его словам, сигнал охватит до 30 км вглубь временно неподконтрольной территории.



МХ-7 будет транслировать не менее 12 каналов, прежде всего государственные телекомпании и Общественное вещание. Наполнение сети будет определять Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Каналы будут незакодированы.



Для получения сигнала пользователям потребуются антенны, которые остались у многих после отключения аналогового вещания, и цифровой тюнер. Доступ к контенту будет бесплатный.

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