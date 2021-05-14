В Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова

В Верховную Раду поступило представление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом на странице в Facebook сообщила пресс-секретарь главы Верховной Рады Украины Ольга Туний.



В свою очередь, сам Степанов в эфире телеканала «Украина 24», отвечая на вопрос ведущих о том, писал ли он заявление об отставке, заявил, что никаких заявлений он не писал.



На уточняющий вопрос о том, что должно произойти для того, чтобы это заявление таки было написано, чиновник отметил, что для этого необходимо, чтобы «на табло в Верховной Раде появилось 226 голосов "за" постановление о его отставке».



В пятницу стало известно, что министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр транспорта Владислав Криклий подали заявления об отставке.