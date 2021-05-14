Данилов: США ввели санкции против 61 гражданина Украины, информацию по каждому проверят

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против 61 гражданина Украины. Информация в отношении каждого из них будет проверена. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов на брифинге в пятницу.



«Мы обратились с официальными документами к США, чтобы они по каждому гражданину Украины дали исчерпывающую информацию, когда, на основании чего были введены те или иные санкции для реагирования здесь, на территории Украины, по отношению к этим лицам», – пояснил Данилов.



По его словам, если украинские правоохранительные органы будут считать необходимым вводить определенные процедурные моменты, если будет принято решение по введению санкций в поддержку международных партнеров, то после получения и обработки всех документов, санкции будут вводиться и на территории Украины.



«На сегодняшний день нам доподлинно известно о 61 гражданине Украины, против которых Соединенные Штаты ввели санкции», – сказал Данилов.



Он добавил, что аналогично Украина обратится к европейским партнерам для получения информации об украинцах, в отношении которых введены санкции, чтобы принять дальнейшие решения.

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 14 мая ввел санкции против почти 700 «воров в законе» и криминальных авторитетов. Также на основании материалов СБУ были продлены санкции, срок которых истекает в мае, относительно определенного количества граждан РФ, граждан Украины и компаний РФ.