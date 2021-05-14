В Мариуполе с 15 мая открывают городские пляжи на Азовском море

Городской пляж в Мариуполе / Фото: 0629

В субботу, 15 мая, все городские пляжи в Мариуполе будут открыты для отдыхающих. Об этом сообщил на брифинге директор департамента по управлению предприятиями по благоустройству горсовета Игорь Бабек, передает 0629.



Он отметил, что на сегодня все работы, связанные с подготовкой трех городских пляжей к открытию, завершены. Был произведен отбор воды, все показатели соответствуют нормам и купаться в море уже можно.



«При этом я призываю соблюдать карантинные нормы – находиться друг от друга на расстоянии не менее двух метров», – добавил Игорь Бабек.



По его словам, сегодня на мариупольских пляжах расположено 716 объектов малых архитектурных форм (раздевалок, фонтанчиков, скамеек, урн). Все они сохранились с прошлого сезона и никаких серьезных закупок не производилось.

Сейчас ведется реконструкция Левобережного пляжа, куда и будут закуплены новые раздевалки, скамейки и фонтанчики. Затем начнется реконструкция пляжа поселка Песчаный.



Начальник аварийно-водолазной службы Мариупольского горсовета Александр Татай рассказал, что служба следит за состоянием акватории Азовского моря от поселка Виноградное до поселка Рыбацкое, протяженностью 30 километров, с удалением в море до 1 километра. Очистка моря производится на расстоянии до 300 метров (это длина нового пирса), а на расстояние до 100 метров водолазы регулярно очищают морское дно.

По словам Татая, в этом году мусора было относительно немного – всего 5 куб. м. Чаще всего это пластиковый мусор, стеклянные бутылки, а также ножи, крючки и сети, которые теряют в море рыбаки. Мусор из воды продолжат убирать на протяжении всего пляжного сезона.



Также команда из 30 спасателей будет обеспечивать безопасность на пляжах и оказывать первую помощь в случае необходимости. Для этого в городе есть два стационарных поста и один мобильный пост в поселке Песчаный.

Ожидается, что пляжи в Мариуполе за сезон посетит 1 миллион отдыхающих. Одновременно на пляжах находятся 4-6 тысяч человек, а за сутки пляжи посещают от 6 тысяч в прохладные дни до 40 тысяч человек – в теплые и праздничные дни. Александр Татай отметил, что даже в Бердянске посещение пляжей меньше, поскольку там отдыхают приезжие, а в Мариуполе – в основном местные жители.



Сами пляжи очистило КП «Зеленстрой», всего обработали около 50 га. Предприятие будет продолжать следить за порядком на пляжах: ежедневно все скамейки, урны и раздевалки будут обрабатываться дезсредствами, а раз в неделю весь песок на пляжах будет очищаться от мусора.



На подготовку пляжей к открытию сезона потратили почти миллион гривен из городского бюджета.