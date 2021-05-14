Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Мариуполе с 15 мая открывают городские пляжи на Азовском море

14 мая 2021, 21:07

В Мариуполе с 15 мая открывают городские пляжи на Азовском море

Городской пляж в Мариуполе / Фото: 0629 Городской пляж в Мариуполе / Фото: 0629

В субботу, 15 мая, все городские пляжи в Мариуполе будут открыты для отдыхающих. Об этом сообщил на брифинге директор департамента по управлению предприятиями по благоустройству горсовета Игорь Бабек, передает 0629.

Он отметил, что на сегодня все работы, связанные с подготовкой трех городских пляжей к открытию, завершены. Был произведен отбор воды, все показатели соответствуют нормам и купаться в море уже можно. 

«При этом я призываю соблюдать карантинные нормы – находиться друг от друга на расстоянии не менее двух метров», – добавил Игорь Бабек.

По его словам, сегодня на мариупольских пляжах расположено 716 объектов малых архитектурных форм (раздевалок, фонтанчиков, скамеек, урн). Все они сохранились с прошлого сезона и никаких серьезных закупок не производилось. 

Сейчас ведется реконструкция Левобережного пляжа, куда и будут закуплены новые раздевалки, скамейки и фонтанчики. Затем начнется реконструкция пляжа поселка Песчаный.

Начальник аварийно-водолазной службы Мариупольского горсовета Александр Татай рассказал, что служба следит за состоянием акватории Азовского моря от поселка Виноградное до поселка Рыбацкое, протяженностью 30 километров, с удалением в море до 1 километра. Очистка моря производится на расстоянии до 300 метров (это длина нового пирса), а на расстояние до 100 метров водолазы регулярно очищают морское дно.

По словам Татая, в этом году мусора было относительно немного – всего 5 куб. м. Чаще всего это пластиковый мусор, стеклянные бутылки, а также ножи, крючки и сети, которые теряют в море рыбаки. Мусор из воды продолжат убирать на протяжении всего пляжного сезона.

Также команда из 30 спасателей будет обеспечивать безопасность на пляжах и оказывать первую помощь в случае необходимости. Для этого в городе есть два стационарных поста и один мобильный пост в поселке Песчаный.

Ожидается, что пляжи в Мариуполе за сезон посетит 1 миллион отдыхающих. Одновременно на пляжах находятся 4-6 тысяч человек, а за сутки пляжи посещают от 6 тысяч в прохладные дни до 40 тысяч человек – в теплые и праздничные дни. Александр Татай отметил, что даже в Бердянске посещение пляжей меньше, поскольку там отдыхают приезжие, а в Мариуполе – в основном местные жители.

Сами пляжи очистило КП «Зеленстрой», всего обработали около 50 га. Предприятие будет продолжать следить за порядком на пляжах: ежедневно все скамейки, урны и раздевалки будут обрабатываться дезсредствами, а раз в неделю весь песок на пляжах будет очищаться от мусора.

На подготовку пляжей к открытию сезона потратили почти миллион гривен из городского бюджета.

Еще по теме

Места
Мариуполь
Прочее
Отдых Азовское море Азовское побережье

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:08
«Приказ руководства»: ОБСЕ не смогли попасть в школу на неподконтрольной Луганщине
16:42
«ЛНР» объявила об учениях «силовиков» следом за «ДНР»
12:17
«ДНР» объявила об учениях «силовиков»
11:51
В ОРДЛО передали более 88 тонн гуманитарной помощи
11:23
«ДНР»: 412 новых случаев COVID-19, умерли 18 пациентов
10:04
«ДНР» разрабатывает спецпропуска для въезда отдыхающих в Седово
09:38
«ДНР» начала опечатывать «бесхозные» квартиры
09:16
«ЛНР» заявила о двух летальных случаях от COVID-19
23:25
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 13 мая
16:49
В Донецке установили красную звезду на въезде в город
15:51
Бывший «премьер ДНР» попробует попасть в Госдуму от «Единой России»
13:19
«ДНР»: 269 новых заболевших ковидом и 14 смертей
11:14
«ЛНР» проведет военные сборы, в которых примут участие три тысячи резервистов
10:27
«ЛНР» сообщила о 22 заболевших ковидом и трех смертях за сутки
10:12
На шахте в неподконтрольной Макеевке травмировались два горняка
все новости
21:49
Венедиктова: Ликвидация компании «Новые проекты» не повлияет на дело Медведчука
21:07
В Мариуполе с 15 мая открывают городские пляжи на Азовском море
20:39
Данилов: США ввели санкции против 61 гражданина Украины, информацию по каждому проверят
20:18
В Раду поступило представление премьер-министра об отставке Степанова
20:08
«Приказ руководства»: ОБСЕ не смогли попасть в школу на неподконтрольной Луганщине
20:00
Покроет 95% территории: Украина построит цифровую телесеть с бесплатным доступом к минимум 12 каналам
19:18
Полный аудит: Зеленский собрался выселить бывших топ-чиновников из госдач в Конче-Заспе и Пуще-Водице
18:56
Министры экономики и транспорта подали заявления об отставке
18:49
«Мы говорим – прощайте»: Зеленский прокомментировал решение СНБО о санкциях против криминалитета
18:30
«Воры в законе» и криминальные авторитеты: СНБО ввел новые санкции против почти 700 человек
18:17
В России ликвидируют компанию, из-за которой Медведчук получил подозрение
18:02
СНБО утвердил стратегию развития кибербезопасности Украины на 5 лет
17:39
В ООН надеются, что КПВВ на Донбассе откроют в следующем месяце
17:10
Семенченко подозревается в обстреле здания телеканала «112 Украина» в 2019 году
16:59
Минсоцполитики просит не паниковать: Субсидии можно оформить в течение 5 месяцев, документы утверждены
все новости
ВИДЕО
Шахтеры устроили акцию протеста в Киеве ►
12 мая, 21:55
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
11 мая, 10:42
Как прошел День победы на Донбассе и в Киеве? Большой обзор ►
09 мая, 23:15

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®,(Р), (PR), Спецпроект — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция