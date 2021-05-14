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Венедиктова: Ликвидация компании «Новые проекты» не повлияет на дело Медведчука

14 мая 2021, 21:49

Венедиктова: Ликвидация компании «Новые проекты» не повлияет на дело Медведчука

Процесс ликвидации российской компании «Новые проекты», которая фигурирует в подозрении народному депутату Виктору Медведчуку, не повлияет на уже открытое производство. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» сообщила генпрокурорка Ирина Венедиктова.

«Нет, [никак не повлияет на уже открытое производство] фактаж у нас уже есть», — отметила она.

Журналисты программы «Схемы» выяснили, что власти России 12 мая начали процесс ликвидации российской компании «Новые проекты», которая фигурирует в подозрении Виктору Медведчуку. 

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