Венедиктова: Ликвидация компании «Новые проекты» не повлияет на дело Медведчука

Процесс ликвидации российской компании «Новые проекты», которая фигурирует в подозрении народному депутату Виктору Медведчуку, не повлияет на уже открытое производство. Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» сообщила генпрокурорка Ирина Венедиктова.



«Нет, [никак не повлияет на уже открытое производство] фактаж у нас уже есть», — отметила она.

Журналисты программы «Схемы» выяснили, что власти России 12 мая начали процесс ликвидации российской компании «Новые проекты», которая фигурирует в подозрении Виктору Медведчуку.