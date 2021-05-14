По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 мая

Ситуация с распространением COVID-19

За сутки в Донецкой области выявили 445 новых случаев коронавирусной болезни. От осложнений умерли еще 25 человек. С начала пандемии на подконтрольной властям территории заболели 85 491 человек: 72 541 пациент выздоровел, умерли — 1 979.



В отдельных районах Донетчины выявили 412 заболевших. От осложнений умерли 18 заболевших ранее, утверждают в группировке «ДНР». Всего там подтверждают 35 176 случаев COVID-19: 28 236 человек выздоровели, летальных случаев — 2615.



На подконтрольной властям территории подтверждено 186 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерли пятеро больных. Всего выявлено 25 095 случаев инфицирования: 20 994 человека выздоровели, 822 — умерли.



В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки в результате осложнений от COVID-19 умерли два человека, заявили в группировке «ЛНР». О новых случаях заболевания не сообщается. Всего «ЛНР» признает 4430 случаев COVID-19: 3921 человек выздоровел, 419 — умерли.



Политика



Президент Владимир Зеленский причислил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука к олигархам и заявил, что его законными способами лишили возможности наносить «разрушительный вред» государственной безопасности. Медведчука и его соратника по партии ОПЗЖ Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Президент РФ Владимир Путин, комментируя арест своего кума Медведчука заявил, что Украину «превращают в антипод России».



Боевые действия



В Международном комитете Красного Креста указали на рост случаев обстрелов инфраструктурных объектов в зоне боевых действий на Донбассе в последнее время.



Группировки «ДНР» и «ЛНР» проведут совместные военные учения с 17 по 22 мая.



Общество



На подконтрольной группировке «ДНР» территории начали опечатывать недвижимость, которую посчитали бесхозной.



Международные гуманитарные организации надеются, что движение через контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе будут открыто в следующем месяце, заявила координаторка системы ООН в Украине Оснат Лубрани.



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