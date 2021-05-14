Наблюдатели ОБСЕ видели новые мины в поселке под Донецком

Наблюдатели миссии ОБСЕ 11 мая зафиксировали новые мины вблизи жилого района на северо-западной окраине оккупированного поселка Александровка в Донецкой области. Об этом сообщается в отчете миссии.



«БПЛА СММ малого радиуса действия впервые выявил около 174 противотанковых мин (5 — предположительно), а также вновь порядка 100, предположительно, противопехотных мин (ПМН-2)7 и примерно 86 противотанковых мин», — говорится в отчете.



По оценке миссии, все эти мины установлены некоторое время назад и принадлежат вооруженным формированиям