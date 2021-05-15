Почти 6800 заболевших COVID-19 зафиксировано за сутки в Украине

За прошедшие сутки, 14 мая, в Украине выявили еще 6 796 заболевших коронавирусной болезнью, что на 766 меньше, чем днем ранее. При этом, 17 202 человека выздоровели, 322 — умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (544), Харьковской (630), Днепропетровской (518), Донецкой (480) и Львовской (432) областях.



«В частности, заболели 347 детей и 233 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 2 197 человек; летальных случаев — 322; выздоровело — 17 202 человека», — написал он в Facebook.



С начала пандемии в стране зафиксировано 2 150 244 случаев COVID-19. Из них 1 849 803 человека выздоровели, 47 942 пациента скончались.



14 мая было привито 23 638 человек, 936 499 человек привито с начала прививочной кампании. Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 13 661 человек.