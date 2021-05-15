«ЛНР»: 22 новых случая COVID-19 и двое умерших

В отдельных районах Луганской области за минувшие сутки зафиксировано 22 новых случая заболевания COVID-19 и 2 летальных случая. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».



С начала пандемии «ЛНР» признает 4452 случая COVID-19. Из них 3939 человек выздоровели, 421 — умер.



Небольшое количество случаев COVID-19 в статистике «ЛНР» связано с недостаточным количеством проводимых исследований. Еще осенью в группировке признавали, что лаборатории не справляются с потоком исследований на коронавирус.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За прошедшие сутки, 14 мая, в Украине выявили еще 6 796 заболевших коронавирусной болезнью, что на 766 меньше, чем днем ранее. При этом, 17 202 человека выздоровели, 322 — умерли.