На Луганщине еще 159 человек заболели COVID-19, шестеро умерли

На подконтрольной властям территории Луганской области лабораторно подтверждено 159 новых случаев заболевания COVID-19. От осложнений умерло еще шестеро больных. Об этом сообщили в Луганской ОГА.



География выявленных заболеваний: Лисичанск — 27, Рубежное — 18, Северодонецк — 48, Беловодск — 3, Белокуракино, Кременная, Марковка и Меловое — по 1, Новоайдар — 5, Новопсков — 6, Попасная — 4, Сватово — 11, Станица Луганская — 7, Старобельск — 12, Троицк — 14.



Вследствие осложнений умерли 57-летний мужчина и 88-летняя женщина из Рубежного, 87-летняя женщина из Северодонецка, 63-летняя женщина из Кременной, 59-летняя женщина из Новопскова и 85-летняя женщина из Станицы Луганской.



За все время исследований зафиксировано 25 254 случая коронавируса. Из них 21 334 человека выздоровели, 828 — умерли.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 47,3 (при пороговом 60).

За прошедшие сутки, 14 мая, в Украине выявили еще 6 796 заболевших коронавирусной болезнью, что на 766 меньше, чем днем ранее. При этом, 17 202 человека выздоровели, 322 — умерли.