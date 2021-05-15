«ДНР» заявила о 20 умерших от COVID-19 и 324 заболевших

В отдельных районах Донецкой области коронавирусную инфекцию выявили еще у 324 человек. Кроме этого, умерли 20 заболевших ранее. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



«ДНР» не называет географию выявленных случаев или другие подробности.



По состоянию на 15 мая «ДНР» подтверждает 35 500 случаев заболевания COVID-19, из которых 29 245 человек выздоровели, летальных случаев — 2635.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

За прошедшие сутки, 14 мая, в Украине выявили еще 6 796 заболевших коронавирусной болезнью, что на 766 меньше, чем днем ранее. При этом, 17 202 человека выздоровели, 322 — умерли.