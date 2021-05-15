Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы и заявил, что страна обязательно будет в ЕС

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Европы, который сегодня, 15 мая, отмечается в Украине.



Глава государства написал в Тwitter, что страна ежедневно доказывает свое стремление в Европу.



«Украина – это Европа. И мы – европейцы. Мы – центр и сердце Европы. По географии, духом, ценностям и стремлениям. Мы доказали это на Майдане и доказываем ежедневно, меняя наше государство, строя независимость и наше будущее, защищая восточную границу Европы. Украина обязательно будет в ЕС», – подчеркнул Зеленский.