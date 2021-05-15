Коронавирус на Донетчине: За сутки выявили 480 больных, умерли 47 человек

За прошлые сутки, 14 мая, в Донецкой области лабораторно подтвердили 480 новых случаев заболевания COVID-19, умерли еще 47 человек. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



На сегодня 1 299 больных находятся в стационарах медучреждений, 9 241 человек лечится амбулаторно.



Всего с начала пандемии COVID-19 на Донетчине заболели 85 971 человек, из них 73 405 выздоровели, умерли 2 026 пациентов.



Первую дозу прививки за сутки получили 1 063 человека, вторую дозу – 111 человек. Всего с начала вакцинальной кампании первую дозу прививки получили 40 529 человек, вторую – 137 человек.

За прошедшие сутки, 14 мая, в Украине выявили еще 6 796 заболевших коронавирусной болезнью, что на 766 меньше, чем днем ранее. При этом, 17 202 человека выздоровели, 322 — умерли.