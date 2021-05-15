Денисова рассказала об основной проблеме жителей ОРДЛО и переселенцев при оформлении пенсии

Из-за отсутствия доступа к архивам на временно неподконтрольной украинской власти территории жители ОРДЛО и переселенцы при оформлении пенсии зачастую не могут подтвердить стаж. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.



Данную проблему она озвучила во время презентации отчета ПРООН «Доступность архивных и судебных дел, оставшихся на неподконтрольной правительству Украины территории Донецкой и Луганской областей».



Денисова отметила, что из-за отсутствия доступа к архивным документам и судебным делам с неподконтрольных территорий нарушаются права граждан Украины из числа внутренне перемещенных лиц, жителей этих территорий, а также осужденных, отбывающих наказание в ОРДЛО.



По данным омбудсвумен, за 7 лет конфликта за получением пенсии в органы Пенсионного фонда Украины обратились 612 тысяч переселенцев. Сегодня на учете в ПФУ находится 282 тысячи пенсионеров, проживающих в ОРДЛО.



«Граждане Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях и впервые после начала оккупации обращаются за назначением пенсионных выплат в органы Пенсионного фонда на контролируемой Украиной территории, сталкиваются с проблемой подтверждения стажа работы у работодателей, которые функционировали или функционируют на временно оккупированных территориях. Архивные учреждения, если таковые имеются, предприятия и организации предоставляют гражданам справки о подтверждении стажа, заверенные печатями органов оккупационной администрации. Другие пути получения сведений из архивов пока отсутствуют», – пояснила Денисова.



Однако, отметила она, органы ПФУ, руководствуясь действующим законодательством, не учитывают такие документы как факт подтверждения стажа работы.



«Следовательно, граждане вынуждены в судебном порядке подтверждать имеющийся у них стаж работы», – констатировала омбудсвумен.