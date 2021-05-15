Боевики 6 раз за день открывали огонь на Донбассе – штаб ООС

С начала текущих суток, 15 мая, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня. Такие данные приводит в вечерней сводке пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



В частности, боевики обстреливали украинских военных на Донетчине вблизи Водяного, Широкино, Марьинки, Гладосово. НВФ открывали оогонь из минометов 82-го и 120-го калибров, и гранатометов различных систем.



Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов нет.



Сообщается, что украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.