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Боевики 6 раз за день открывали огонь на Донбассе – штаб ООС

15 мая 2021, 20:05

Боевики 6 раз за день открывали огонь на Донбассе – штаб ООС

С начала текущих суток, 15 мая, незаконные вооруженные формирования на Донбассе  6 раз нарушили режим прекращения огня. Такие данные приводит в вечерней сводке пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, боевики обстреливали украинских военных на Донетчине вблизи Водяного, Широкино, Марьинки, Гладосово. НВФ открывали оогонь из минометов 82-го и 120-го калибров, и гранатометов различных систем.

Боевых потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов нет.

Сообщается, что украинская сторона СЦКК оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ, используя координационный механизм.

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