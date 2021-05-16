За сутки боевики на Донбассе открывали огонь 16 раз, ранен украинский военнослужащий

За минувшие сутки боевики осуществили 16 обстрелов украинских позиций на Донбассе, ранен военнослужащий ВСУ. С начала суток воскресенья зафиксирован один обстрел. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.



Раненому оказали медицинскую помощь и госпитализировали. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное.



Отмечается, что противник открывал огонь недалеко от н. п. Водяное, Пески, Новгородское, Широкино, Невельское, Старогнатовка, Опытное, Гладосово, Марьинка. Используя при этом запрещенные минскими договоренностями минометы 120-го калибра, 82-го калибра, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем, боевые машины пехоты и стрелковое оружие.



«По состоянию на 7:00 утра 16 мая зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Новотошковское враг открывал огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов», — сказано в сообщении.



Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.



С начала действия всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, с 27 июля 2020 года по 14 мая, миссия ОБСЕ зафиксировала не менее 27 071 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 8 818 взрывов, 3 482 пролетевших неопределенных боеприпаса, 208 вспышек дульного пламени, 95 осветительных ракеты, а также не менее 14 468 очередей и выстрелов).