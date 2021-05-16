В «ДНР» заявили о 196 новых случаях COVID-19 и 22 смертях

За прошедшие сутки, 15 мая, «минздрав» группировки «ДНР» зарегистрировал 196 новых случаев коронавирусной инфекции. От осложнений скончались 22 человека.



В целом, формирование признает 35 696 случаев заболевания. Утверждается, что 29 247 человека выписаны, 2657 — умерли.



Кроме того, по результатам экспресс-тестов за сутки определены 10 человек, которые ранее переболели COVID-19. Всего с 18 марта 2021 года выявлено таких 1592 пациентов.



Официальных данных об эпидемической ситуации на временно оккупированных территориях нет.