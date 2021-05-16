Беларусь с 1 июня вводит плату за выезд в Украину, Польшу и Литву на авто

В Беларуси областной совет депутатов Гомельской области, граничащей с Украиной, с 1 июня вводит местный сбор за пересечение границы на выезд транспортом. Аналогичное решение приняли и в Гродненской области, что на границе с Литвой и Польшей. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета Беларуси.



По информации пограничного ведомства, сбор будут взимать с транспортных средств, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн, за исключением колесных тракторов и самоходных машин. Количество пассажиров не влияет на сумму сбора.



Сумма платежа для транспортных средств до пяти тонн установлен в размере одной базовой величины — 29 белорусских рублей (около 320 гривен). Его уплата должна осуществляться водителем транспортного средства до пересечения или при пересечении границы в пунктах пропуска.



При этом от уплаты налога при наличии подтверждающих документов освобождаются водители, следующие на похороны членов семьи и близких родственников, а также сопровождающие умерших для захоронения; участники и инвалиды войны; инвалиды I и II групп и их сопровождающие; участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС; граждане Беларуси, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения.