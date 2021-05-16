В Луганской области выявили 21 новый случай ковида

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 21 новый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Шесть новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, четыре в Сватово и Рубежном, два в Кременной, по одному в Лисичанске, Беловодске, Новоайдаре, Старобельске.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 25 275 человек. Из них выздоровели — 21 378 (44 за последние сутки), лечатся — 3 069, умерли 828 человека.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 46 (при пороговом 60).