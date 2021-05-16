Штаб ООС: Боевики на Донбассе применили реактивные огнеметы

Фото: пресс-центр штаба ООС

Украинские военные на Донбассе зафиксировали случай обстрела населенного пункта Екатериновка со стороны боевиков из реактивного пехотного огнемета. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.



«Этот вид оружия позволяет вести эффективный обстрел на дальность до 600 м, а в месте взрыва — боевой заряд подрывается, формируя огненное облако объемом 120 кубометров», — говорится в сообщении.



По данным штаба, такие огнеметы находятся на вооружении российской армии и применялись в ходе первой и второй чеченских войн, спецопераций в Дагестане и Ингушетии.



«Этот случай является еще одним очередным свидетельством открытой поставки РФ вооружения и военной техники на территорию ОРДЛО с целью эскалации конфликта», — подчеркивают в штабе ООС.



Обо всех зафиксированных нарушениях Минских договоренностей вооруженными формированиями РФ Украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

Фото: пресс-центр штаба ООС