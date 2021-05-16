Арестович: Точной даты заседания «нормандских советников» пока нет

Дата заседания советников лидеров «нормандского формата» находится в процессе согласования. Об этом в эфире телеканала «Дом» рассказал советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.



По его словам, политический советник президента в «нормандском формате» и глава ОП Андрей Ермак направил соответствующие письма на этой неделе представителям советников Франции, Германии и России.



«Конкретно дата обычно оговаривается консенсусом. Пока этой даты нет, ждем ответа партнеров», — сказал он.



Арестович также сообщил, что очередное заседание ТКГ запланировано 18-19 мая.



«Хотя мы просили провести внеочередное заседание либо группы безопасности либо ТКГ, учитывая обстановку на фронте и количество смертей, как военных так и гражданских, но россияне не пошли на это», — сообщил советник украинской делегации в ТКГ.