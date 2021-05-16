Штаб ООС насчитал четыре нарушения режима тишины с начала суток

С начала текущих суток, 16 мая, на Донбассе зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



В районе Катериновки боевики открывали огонь из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



Кроме этого, под обстрелами оказались украинские подразделения вблизи Новоселовки и Новотошковского.



Боевики стреляли здесь из минометов 82-го калибра, стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов.



«На вражеские обстрелы наши защитники открывали огонь. Боевых потерь среди наших защитников нет», — говорится в сообщении.



Обо всех фактах нарушений уведомлены представители ОБСЕ.