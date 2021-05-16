Боевики ограничивают проезд ОБСЕ у Горловки и у границы на Луганщине

Боевики ограничивают передвижение миссии ОБСЕ на блокпостах у Горловки в Донецкой области, а также в пункте пропуска на границе возле неподконтрольной правительству Вознесеновки на Луганщине. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, на блокпосте вблизи Горловке вооруженный член вооруженных формирований не пропустил патруль СММ в северо-западном направлении, сославшись на «нестабильную ситуацию с безопасностью в этом районе».



А в пункте пропуска на границе возле Вознесеновки (ранее Червонопартизанск) боевик сказал команде миссии покинуть этот район.