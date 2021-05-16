В ТКГ рассказали что нужно, чтобы «Шахтер» и «Динамо» снова сыграли в Донецке

Футбольные клуба «Шахтер» и «Динамо» вновь сыграют на стадионе «Донбасс Арена» в Донецке после завершения войны, для чего Украина делает все необходимое. Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире программы «Взгляд с Банковой» на телеканале «Дом».



" К сожалению, войны не останавливаются в одностороннем порядке. Для того чтобы война остановилась, нужно воля двух сторон. Такой воли у Российской Федерации мы не наблюдаем или, по крайней мере, эта воля «хромает»«, — сказал он.



Арестович отметил, что война на Донбассе может прекратиться «за один день решением одного человека — Владимира Путина. Он не принимает этого решения».



«И здесь я не могу сказать, когда "Шахтёр" и "Динамо" сыграют снова на "Донбасс Арене". Но могу заверить, что мы не прекратим усилий, чтобы это состоялось как можно скорей», — сказал спикер делегации, отвечая на вопрос зрителя о том, что нужно делать, чтобы «Шахтёр» и «Динамо» снова сыграли на «Донбасс Арене» в Донецке.