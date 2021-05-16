Гайдай: РФ использует в ОРДЛО методы борьбы с украинцами, как и 80 лет назад

Россия использует на временно оккупированных территориях те же методы борьбы с украинскими гражданами, что и восемьдесят лет назад. Об этом заявил глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай по случаю Дня памяти жертв политических репрессий.



Он отметил, что миллионы людей в СССР были лишены собственности, депортированы, арестованы по сфальсифицированным обвинениям, подверглись пыткам и были расстреляны за то, что не покорились коммунистической идеологии. Так, только в окрестностях Луганска в 1937-1942 годах силами НКВД тайно были расстреляны и похоронены более двух тысяч человек.



«К сожалению, страна-агрессор на временно оккупированных территориях использует те же методы борьбы с украинскими гражданами, что восемьдесят лет назад», — заявил глава Луганщины.



Он напомнил, что по официальным данным, в плену боевиков находится 251 гражданин Украины.



«Сколько на самом деле — неизвестно! Большинство из них арестованы по надуманным "преступлениями", только за то, что не предали свою Родину», — заявил чиновник.



Гайдай также призвал каждый день помнить жертв тоталитарных режимов всех времен, а также всегда защищать жизнь, здоровье, свободу и достоинство каждого человека как высшую ценность.

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