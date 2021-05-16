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Главные новости Донбасса за неделю

16 мая 2021, 21:31

Главные новости Донбасса за неделю

Ситуация с распространением COVID-19

На подконтрольной властям части Донецкой области зарегистрировано 83 535 заболевших ковидом. Из них 73 551 человек выздоровел, а 2026 — умерли. За неделю зафиксировано 2696 заболевших и 147 умерших.

Группировка «ДНР» признает 35 696 заболевших COVID-19: 29 247 человек выписаны, 2657 — скончались. За неделю — 3136 новых случаев болезни и 180 умерших.

На подконтрольной властям территории Луганской области подтверждено 25 275 случаев коронавируса (21 378 человек выздоровели, 828 — умерли). За неделю — 737 новых случаев болезни и 42 летальных случая.

Группировка «ЛНР» подтверждает 4488 случаев COVID-19: выписали 3959 человека, 421 — умер. За неделю — 88 новых случая болезни и 11 умерших.

Урегулирование конфликта на Донбассе

Украина просит вернуть около 100 человек в рамках обмена пленными с неподконтрольными правительству районами Донецкой и Луганской областей. Большинство из них — военнослужащие.

В Европейском Союзе на рассмотрение государств-членов представили документы, в которых говорится, что Россия пытается постепенно поглотить часть восточной Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные документы. Кремль отреагировал заявлением, о том что Москва не пытается присоединить Донбасс, таких планов у России нет.

Политика

Президент Владимир Зеленский причислил главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука к олигархам и заявил, что его законными способами лишили возможности наносить «разрушительный вред» государственной безопасности. Медведчука и его соратника по партии ОПЗЖ Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Президент РФ Владимир Путин, комментируя арест своего кума Медведчука заявил, что Украину «превращают в антипод России».

Бывший «премьер-министр» группировки «ДНР» Александр Бородай подал документы на праймериз «Единой России» в Ростовской области к выборам в Госдуму РФ.

Боевые действия

В течение недели в результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения.

По данным Офиса генпрокурора, в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли 34 ребенка, еще около 100 — получили ранения.

В Международном комитете Красного Креста указали на рост случаев обстрелов инфраструктурных объектов в зоне боевых действий на Донбассе в последнее время.

Группировки «ДНР» и «ЛНР» проведут совместные военные учения с 17 по 22 мая.

Общество

Заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что за участие в военных действиях на Донбассе осудили 54 несовершеннолетних.

На подконтрольной группировке «ДНР» территории начали опечатывать недвижимость, которую посчитали бесхозной.

«Министру культуры ДНР» заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

Дайджест тв-еженедельников

«Донбасс сегодня»: Что обещали Донецку и Луганску во время «референдума» и как спустя 7 лет на самом деле живут неподконтрольные территории? // Как переселенцам получить жилье: обзор новых программ // «Промышленный безвиз», «открытое небо» и пересмотр соглашения об ассоциации: Станет ли 2021 год переломным в отношениях Украины и ЕС.

«Донбасс Реалии»: Как Украина защитится от российских «Искандеров» и «Калибра»? // Как живут на украинской границе с Приднестровьем? // Как Россия использует российские паспорта на Донбассе?

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