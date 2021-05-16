Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Украина передала США список экстренных потребностей украинской армии

16 мая 2021, 22:28

Украина передала США список экстренных потребностей украинской армии

Украина передала США список потребностей украинской армии и добивается получения первоочередных пунктов из этого списка. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Deutsche Welle.

«Мы передали США список самых экстренных потребностей украинской армии. Некоторые позиции из этого списка выполнить легче, другие труднее. Мы не рассчитываем получить все и сразу, но мы добиваемся прогресса по этим позициям, которые можно получить на данный момент», — рассказал он.

Кулеба уверен в том, что удастся получить всё, что указано в списке. Какие именно пункты этого списка министр не уточнил.

«Я не сомневаюсь, что мы получим определенное количество позиций из этого списка. И это не требует соответствующих затрат. Этот вопрос кооперации, технических деталей, и я не сомневаюсь, что мы все это получим», — добавил он.

В конце апреля США передали Министерству обороны Украины помощь в размере 7,8 млрд долларов, предназначенную для совершенствования управления и связи, закупки запасных частей и агрегатов к автомобилям, медицинского оборудования и тактического снаряжения.

Еще по теме

Люди
Дмитрий Кулеба
Прочее
Украина-США

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:31
Главные новости Донбасса за неделю
20:46
Гайдай: РФ использует в ОРДЛО методы борьбы с украинцами, как и 80 лет назад
18:04
Боевики ограничивают проезд ОБСЕ у Горловки и у границы на Луганщине
17:52
Штаб ООС насчитал четыре нарушения режима тишины с начала суток
11:11
В «ДНР» заявили о 196 новых случаях COVID-19 и 22 смертях
09:15
«ЛНР»: За сутки выявлено 36 новых случаев заболевания коронавирусом 
21:52
Военная техника «ЛНР» проехалась по кладбищу — могилы разрушены
21:20
Обманули? Годовщина «референдума ДНР»: Ожидания и реальность ►
20:44
«ДНР» объявила военные сборы резервистов и техники
18:35
В «ДНР» нет денег на летнее оздоровление детей металлургов, заявили в профсоюзе
13:30
«ДНР» заявила о 20 умерших от COVID-19 и 324 заболевших
09:10
«ЛНР»: 22 новых случая COVID-19 и двое умерших
23:02
Наблюдатели ОБСЕ видели новые мины в поселке под Донецком
22:59
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 14 мая
20:08
«Приказ руководства»: ОБСЕ не смогли попасть в школу на неподконтрольной Луганщине
все новости
23:30
Кулеба: Не рассчитываю на войну НАТО и РФ из-за Украины
22:28
Украина передала США список экстренных потребностей украинской армии
21:31
Главные новости Донбасса за неделю
20:46
Гайдай: РФ использует в ОРДЛО методы борьбы с украинцами, как и 80 лет назад
19:22
В ТКГ рассказали что нужно, чтобы «Шахтер» и «Динамо» снова сыграли в Донецке
18:47
Арестович рассказал, когда могут отменить штрафы для въезжающих из ОРДЛО через РФ
18:04
Боевики ограничивают проезд ОБСЕ у Горловки и у границы на Луганщине
17:52
Штаб ООС насчитал четыре нарушения режима тишины с начала суток
17:17
Украина поднимет вопрос ответственности за привлечения жителей ОРДЛО к голосованию на выборах в РФ
16:56
Арестович: Точной даты заседания «нормандских советников» пока нет
16:08
Штаб ООС: Боевики на Донбассе применили реактивные огнеметы
14:45
Коронавирус на Донетчине: За сутки выявили 260 больных
13:27
В Луганской области выявили 21 новый случай ковида
11:55
Беларусь с 1 июня вводит плату за выезд в Украину, Польшу и Литву на авто
11:11
В «ДНР» заявили о 196 новых случаях COVID-19 и 22 смертях
все новости
ВИДЕО
Обманули? Годовщина «референдума ДНР»: Ожидания и реальность ►
15 мая, 21:20
Шахтеры устроили акцию протеста в Киеве ►
12 мая, 21:55
Отголоски 9 мая, партия соратника Ахметова и отказ от «Минска». Дайджест НД ►
11 мая, 10:42

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, (Р), (PR), Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция