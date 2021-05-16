Украина передала США список экстренных потребностей украинской армии

Украина передала США список потребностей украинской армии и добивается получения первоочередных пунктов из этого списка. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Deutsche Welle.



«Мы передали США список самых экстренных потребностей украинской армии. Некоторые позиции из этого списка выполнить легче, другие труднее. Мы не рассчитываем получить все и сразу, но мы добиваемся прогресса по этим позициям, которые можно получить на данный момент», — рассказал он.



Кулеба уверен в том, что удастся получить всё, что указано в списке. Какие именно пункты этого списка министр не уточнил.



«Я не сомневаюсь, что мы получим определенное количество позиций из этого списка. И это не требует соответствующих затрат. Этот вопрос кооперации, технических деталей, и я не сомневаюсь, что мы все это получим», — добавил он.

В конце апреля США передали Министерству обороны Украины помощь в размере 7,8 млрд долларов, предназначенную для совершенствования управления и связи, закупки запасных частей и агрегатов к автомобилям, медицинского оборудования и тактического снаряжения.