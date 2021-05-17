Стороны обвинили друг друга в нарушениях «тишины». Без потерь

За прошедшие сутки, 16 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 15 нарушений режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр ООС.



Под огнем оказались украинские подразделения вблизи Новоселовки, Водяного, Катериновки, Новотошковского, Луганского, Песок, Троицкого, Старогнатовки и Причепиловки.



Боевики стреляли из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



В направлении Катериновки боевики стреляли из реактивных пехотных огнеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.



«На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. За минувшие сутки боевых потерь среди наших воинов нет», — сообщили в штабе.



В частности, группировка «ЛНР» заявила о семи обстрелах своих позиций в районе Золотого-5, села Нижнее Лозовое и поселка городского типа Донецкий. Как утверждают в группировке, огонь велся из гранатометов и стрелкового оружия.



В группировке «ДНР» обвинили ВСУ в обстрелах села Ленинское с направления Водяного. Там заявляют, что в сторону села было выпущено две гранаты из РПГ и 44 гранаты из АГС.



Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.



С начала действия всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, с 27 июля 2020 года и до 14 мая СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 27 071 нарушения режима «тишины», в том числе 8 818 взрывов, 3 482 пролетевших неопределенных боеприпаса, 208 вспышек дульного пламени, 95 осветительных ракеты, а также не менее 14 468 очередей и выстрелов.