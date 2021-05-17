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Правозащитница: Боевики уверяют пленных в том, что Украина их забыла

17 мая 2021, 10:30

Правозащитница: Боевики уверяют пленных в том, что Украина их забыла

Боевики запугивают пленных в СИЗО и тюрьмах на подконтрольном им территории Донецкой и Луганской областей. Об этом рассказала координатор «Медийной инициативы за права человека» Татьяна Катриченко в программе «Донбасс Реалии».

По ее словам, это является одной из причин, по которой группировки «ДНР/ЛНР» затягивают процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц и не согласовывают списки. Другая причина — политическое давление на Украину.

«В СИЗО и тюрьмах пленных уверяют, что государство забыло о них, что обменов так долго нет, потому что они, люди, уже ненужные», — рассказала правозащитница.

По ее словам, психологическое давление оказывается и на родственников пленных.

«Боевики время от времени запугивают, например, маму врача из Донецка Юрия Шаповалова, мол, "если Юру обменяют — он поедет в Киев и больше никогда не вернется к вам", "пусть раскается" и так далее», — заявила Катриченко.

Но чуть ли не самой большой проблемой, по мнению правозащитников и родственников пленников, является подтверждение имен людей.

«Особое давление идет на местных жителей. ОРДЛО не подтверждают содержание, поэтому не формируется список, а самым пленникам, чтобы они отказывались от своих проукраинских взглядов, зато говорят что-то вроде: «Украина вас не спрашивает, не хочет вас менять», — подчеркивает Катриченко.

Отмечается, что Украина запрашивает, в том числе, и конкретных людей, но тех, кто имеет плохое состояние здоровья. Речь о небольшом списке, который Киев спрашивает в ТКГ минимум последние три месяца.

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