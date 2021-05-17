ТКГ обсудит обмен пленными и соблюдение перемирия

18 и 19 мая состоится очередной раунд переговоров в Трехсторонней контактной группе в режиме видеоконференций. В украинской делегации в ТКГ рассказали график заседаний.
Во вторник, 18 мая, заседают рабочие подгруппы по безопасности, политическим, гуманитарным и экономическим вопросам.
На повестке дня общего заседания ТКК 19 мая следующие вопросы:
— вопрос о нарушениях режима прекращения огня; совершенствования контрольного механизма,
— имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;
— обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;
— продолжение разработки плана совместных шагов;
— возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные териториии,
— восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.
В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников «нормандской четверки», цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, добавили в ТКГ.