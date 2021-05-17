ТКГ обсудит обмен пленными и соблюдение перемирия

18 и 19 мая состоится очередной раунд переговоров в Трехсторонней контактной группе в режиме видеоконференций. В украинской делегации в ТКГ рассказали график заседаний.



Во вторник, 18 мая, заседают рабочие подгруппы по безопасности, политическим, гуманитарным и экономическим вопросам.



На повестке дня общего заседания ТКК 19 мая следующие вопросы:



— вопрос о нарушениях режима прекращения огня; совершенствования контрольного механизма,

— имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита;

— обеспечение безопасности в зоне конфликта, соблюдение режима прекращения огня;

— продолжение разработки плана совместных шагов;

— возобновление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами; полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированные териториии,

— восстановление социально-экономических связей через линию разграничения.



В настоящее время продолжаются консультации на уровне политических советников «нормандской четверки», цель которых вернуться к строгому соблюдению сторонами полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, добавили в ТКГ.