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Минцифры планирует запустить сертификаты вакцинации в «Дії» в июле

17 мая 2021, 13:49

Минцифры планирует запустить сертификаты вакцинации в «Дії» в июле

Министерство цифровой трансформации планирует в июле запустить сертификаты вакцинации украинцев в приложении «Дія». Об этом в комментарии агентству «Интерфакс- Украина» сообщил первый заместительглавы ведомства Алексей Выскуб.

«Технически мы планируем запуск электронных сертификатов в июле. Это стопроцентно будет в "Дії". Соответствующее постановление Кабинета министров уже готовится. Но будет и бумажная версия для тех, кто не умеет пользоваться смартфонами или не может зайти на сайт. Бумажную версию сертификата вакцинации можно будет заказать у семейного врача. Мы также рассматриваем между сеть ЦНАПов для обеспечения более широкого доступа к этой услуге», — заявил он.

По его словам, украинская сторона получила предварительные требования Европейского Союза. В Минцифры изучили их и уже технически готовы к реализации.

«Сейчас рассматривается внедрение в Украине двух типов ковидных сертификатов — внутреннего и внешнего. Внешний — для возможности путешествовать; внутренний, если такие кейсы будут выбраны политически, — для возобновления концертов и других массовых мероприятий. Сейчас это политически дискутируется. Понятно, это сложный вопрос, зависящий от доступности вакцины», — отметил он.

Выскуб подчеркнул, что главная задача Минцифры на сегодня — максимально быстро внедрить международный сертификат. От внутреннего он будет отличаться набором данных, поскольку есть европейские требования отображать медицинские данные, в частности тип и название вакцины, ее производителя и т.п.

«Основанием для сертификатов будет Электронная система здравоохранения. Сейчас данные всех вакцинированных украинцев попадают в эту систему, она будет единственным источником отображения соответствующих сертификатов. Для того чтобы проверять эти данные при пересечении границы, в ЕС предлагают создать условно централизованную базу неперсональных данных для всех стран. В ней будут храниться данные, которые будут позволять проверять действительность сертификата, выданного во всех странах, присоединившихся к этой базе», — рассказал первый зам министра цифровой трансформации.

По его словам, Украина сейчас находится на этапе технического присоединения к обмену данными в этой базе.

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