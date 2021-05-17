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СМИ: Почва Донбасса заполняется токсинами

17 мая 2021, 14:39

СМИ: Почва Донбасса заполняется токсинами

Заброшенные шахты пострадавшего от войны Донбасса заполняются токсичными подземными водами. Об этом пишет NBC News.

Вода, наполненная тяжелыми металлами и другими токсичными веществами, грозит загрязнением питьевой воды из рек и колодцев, а также окружающей почвы, делая ее непригодной для сельского хозяйства.

В то же время метан, опасный газ из шахт, который выталкивается на поверхность, грозит землетрясениями и взрывами.

По словам Василия Чинчика, председателя военно-гражданской администрации прифронтового Торецка в Донецкой области, только две из семи шахт вокруг города — «Центральная» и «Торецкая» — продолжают работать. Чтобы предотвратить катастрофу, местной власти приходится откачивать из шахт воду.

Выведена из эксплуатации шахта «Новая» сейчас работает как откачивающая станция.

Если «Новую» затопит, следующей станет «Центральная», а затем токсичная вода погрузится в реки Кривой Торец и Северский Донец, «откуда пьет весь Донбасс», предупреждает инженер «Новой» Юрий Власов.

На сегодня 88 из 121 шахты на Донбассе находятся на оккупированной территории. Группировка «ДНР», под контролем которой находится часть Донетчины, утверждает, что с 2015 года закрыла 20 шахт и проводит там откачку воды. По словам украинских экспертов, это не так. По их информации, сепаратисты прекратили выкачивать воду из по меньшей мере 12 шахт и не дают к ним доступ для мониторинга.

Хотя эксперты считают, что худшие последствия для экологии могут иметь место не ранее, чем через 5-10 лет, первые признаки катастрофы уже проявлялись в виде стихийного затопления некоторых шахт в 2018 году и серии взрывов газа, вытесненного на поверхность шахтными водами, в 2020 году.

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