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«Экс-министру образования ДНР» грозит до 10 лет тюрьмы

17 мая 2021, 16:35

«Экс-министру образования ДНР» грозит до 10 лет тюрьмы

Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении бывшего «и.о. министра образования» группировки «ДНР». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 60-летний житель Донецка с ноября 2014 по май 2015 года занимал должность «исполняющего обязанности министра образования и науки ДНР».

«Псевдоминистр использовал образовательные учреждения для пропаганды и формирования среди местного населения, в частности детей, мнения относительно легитимности "ДНР". Кроме того, злоумышленник организовывал мероприятия, направленные на формирование положительного имиджа "ДНР", героизации преступных действий представителей НЗФ РФ», — говорится в сообщении.

Ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины).

Обвинительный акт в отношении мужчины направлен в Селидовский городской суд Донецкой области для рассмотрения дела по существу. Ему грозит до десяти лет тюрьмы.

Так как подозреваемый находиться на неподконтрольной территории, его будут судить заочно.

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