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В приложении «Дія» запустили функцию электронных петиций

17 мая 2021, 17:06

В приложении «Дія» запустили функцию электронных петиций

Министерство цифровой трансформации запустило функцию электронных петиций в мобильном приложении «Дія» и на портале «ВзаємоДія». Новый сервис был представлен командой Минцифры на Diia Summit 17 мая.

Там пояснили, что ранее местные электронные петиции размещались на отдельных сайтах мэрий или области. Теперь они доступны на едином ресурсе — портале «ВзаємоДія». Пилотный проект с петициями пока стартует в таких громадах — Полтава, Ивано-Франковск, Луцк, Сумы, Ужгород, Хмельницкий, Днепр и Херсон. До конца года планируется запустить петиции во всей Украине.

Как работает функционал петиций: пользователь авторизуется через портал или приложение. ИНН помогает определить место регистрации и принадлежность к конкретной громаде. Если эта громада уже есть в «Дії», человек сможет просматривать имеющиеся, подавать и поддерживать петиции, которые касаются именно его громады.

Кроме этого, пользователи смогут делиться петициями с помощью ссылки или распечатанного QR-кода. Поддержать петицию можно будет только один раз. Это обеспечит прозрачность голосования.

Во время Diia Summit также был презентован пилотный проект по онлайн-регистрация места жительства через портал «Дія». Также на портале запущена функция подачи заявки для переселенцев для получения кредита на жилье под 3%.

Кроме того, сервис электронных государственных услуг «е-Малятко» на портале «Дія» отныне доступен для жителей временно неподконтрольных территорий.

Также в приложении «Дія» появилась функция электронной подписи.

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