В Латвии заочно приговорили к тюрьме боевика «ЛНР»

Рижский суд заочно приговорил боевика группировки «ЛНР» Бенеса Айо к 2 годам и 6 месяцам в тюрьме. Его признали виновным в призывах к ликвидации государственной независимости Латвии. Об этом сообщает агенство Delfi.



«Судя по письмам в СМИ и публикациям в интернете, несколько лет он находился на территории так называемой "ЛНР". Согласно данным следствия, Айо принимал активное участие в боевых действиях на востоке Украины», — говорится в сообщении.



Суд признал бывшего боевика виновным в нарушении статей 81, 82 и 83 Уголовного кодекса Латвии, то есть призыв к силовому свержению власти, призыв к ликвидации государственной независимости и призыв к подрыву территориальной целостности Латвии.

Айо с февраля 2015 года находился в розыске. А с ноября 2019 был объявлен в международный розыск по линии Интерпола из-за его участия в войне на Донбассе. В начале 2020 года Айо задержали в России, куда он приехал на акцию протеста, но Москва не выдала боевика Риге и предоставила ему политическое убежище.



В 2014 году Служба безопасности Украины задержала Беноса Айо в Донецке. Тогда он был активистом российской политической партии «Другая Россия». После задержания правоохранители выдворили его из Украины.