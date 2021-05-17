По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 17 мая

Ситуация с распространением COVID-19

Лаборатории Донецкой области сообщили о еще 190 больных. С начала пандемии на подконтрольной властям территории зафиксирован 86 421 случай COVID-19: 73 673 человека выздоровели, 2026 — умерли.



На подконтрольной территории Луганщины положительные результаты на COVID-19 получили еще 10 человек. Всего этот диагноз подтвержден в 25 285 случаях: 21 385 человек выздоровели, 828 — умерли.



В отдельных районах Луганской области зафиксировано 9 новых случаев COVID-19 и 3 летальных случая. Всего группировка «ЛНР» признает 4497 заболевших коронавирусной болезнью. Из них 3964 человека выздоровели, 424 — умерли.



Политика



Кремль вряд ли может серьезно рассматривать предложение об обмене главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на осужденных в России украинцев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Общество



Прокуратура завершила досудебное расследование в отношении бывшего «и.о. министра образования» группировки «ДНР», которого обвиняют в сепаратизме. Его будут судить заочно.



Сервис электронных государственных услуг «е-Малятко» на портале «Дія» отныне доступен для жителей временно неподконтрольных территорий.



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