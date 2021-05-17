Денисова: В Крыму и на Донбассе пропавшими без вести числятся 258 украинских военных

Число пропавших без вести на временно оккупированных территориях Крыма, Донецкой и Луганской областей украинских военных составляет около 258 человек. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после встречи с матерями военнослужащих, пропавших без вести.



По ее словам, они обеспокоены тем, что с лета 2020 года не было заседания рабочей группы при президенте Украины по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных).



«Считаю, что для эффективной работы группы необходимо обновить ее состав. Туда должны войти представители семей пропавших без вести, общественных организаций и органов власти. С таким предложением я обратился к председателю Офиса президента Украины Андрея Ермака», — добавила Денисова.



Она отметила, что Постоянная комиссия по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах при Кабмине, провела в этом году четыре заседания.