В российском МИД назвали условие участия в переговорах в «нормандском формате»

Россия готова к переговорам в «нормандском формате», при условии, что будет предложена значимая повестка дня. Об этом в понедельник заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, передает ТАСС.



«Если нам будет предложена значимая повестка дня и будут видны какие-то очертания возможных договоренностей, мы готовы, естественно, к таким контактам», — заявил он.

Ранее советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что дата заседания советников лидеров «нормандского формата» находится в процессе согласования.