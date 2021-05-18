Сутки на Донбассе: Девять нарушений режима тишины, ранен украинский военный

За минувшие сутки боевики на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня, снайпер противника ранил военнослужащего ВСУ. С начала суток вторника обстрелов не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



«Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья защитника удовлетворительное», — говорится в сообщении.



В штабе отметили, что обстрелы противника были зафиксированы вблизи Новолуганского, Песок, Зайцево, Опытного, Новотошковское, Причепиловки, Авдеевки. Боевики применяли минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.



На обстрелы противника украинские военные открывали огонь.



«По состоянию на 7:00 утра, 18 мая, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано», — констатировали в штабе.



Группировка «ЛНР» заявила о двух обстрелах своих позиций в районе Золотого-5 и села Желобок. Как утверждают в группировке, огонь велся из станковых противотанковых гранатометов СПГ-9, ручных противотанковых гранатометов РПГ-7 и стрелкового оружия.

В группировке «ДНР» обвинили ВСУ в обстрелах поселку Доломитное на окраине Горловки. Там заявляют, что применялись мины калибра 120 и 82 мм, а также смерти одного боевика.



С начала действия всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, с 27 июля 2020 года и до 16 мая СММ ОБСЕ зафиксировала не менее 28 436 нарушений режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях (в том числе 8 938 взрывов, 4 615 пролетевших неопределенных боеприпасов, 209 вспышек дульного пламени, 97 осветительных ракет, а также не менее 14 577 очередей и выстрелов).