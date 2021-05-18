«ДНР» зарегистрировала 19 смертей и 165 новых случаев ковида. «ЛНР» — ни одного

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области зарегистрировано 165 случаев заражения COVID-19, 19 пациентов скончались вследствие осложнений. Об этом заявили в «Минздраве» группировки «ДНР».



Всего с начала пандемии формирование признало 35 861 случай заболевания коронавирусом. Из них на лечении находятся 3 289 пациентов, выписаны 29 896 человек, 2 676 пациентов умерли.



За сутки выявлено 138 случаев пневмоний, на 51 случай больше, чем за прошедшие сутки. Из них 104 госпитализированы. Всего на лечении 1734 пациента с пневмониями, из них 744 на кислородной поддержке (+50 за сутки).



Также по результатам проведенных исследований с помощью экспресс-тестов было выявлено 18 пациентов, ранее переболевших коронавирусной инфекцией. Всего с 18 марта 2021 года выявлено 1610 пациентов, ранее переболевших Covid-19.



Группировка «ЛНР» не зарегистрировали случаев заражения и смертей от коронавируса. По состоянию на 18 мая группировка признала 4 497 случаев заболевания. Из них 3 965 выписаны с выздоровлением, 424 пациента скончались.