Коронавирус на Луганщине: Более сотни новых случаев и пять смертей

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 111 новых случаев COVID-19 в области. Выздоровели 467 человек, от осложнений скончались пятеро. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.



Так, 29 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, 19 в Лисичанске, 11 в Старобельском районе, 10 в Попаснянском, девять в Рубежном, по шесть в Новопсковском и Беловодском районах, пять в Троицком районе, по четыре в Марковском и Станично-Луганском районах, три в Кормянском, два в Сватовском, по одному в Белокуракинском, Меловском и Новоайдарском районах.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 25 396 человек. Из них выздоровели — 21852 (467 за последние сутки), лечатся — 2711, умерли 833.



Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 40,9 (при пороговом 60).