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Коронавирус на Луганщине: Более сотни новых случаев и пять смертей

18 мая 2021, 12:43

Коронавирус на Луганщине: Более сотни новых случаев и пять смертей

За минувшие сутки в Луганской области лабораторно подтверждено 111 новых случаев COVID-19 в области. Выздоровели 467 человек, от осложнений скончались пятеро. Об этом сообщили в пресс-службе облгосадминистрации.

Так, 29 новых случаев заболевания выявили в Северодонецке, 19 в Лисичанске, 11 в Старобельском районе, 10 в Попаснянском, девять в Рубежном, по шесть в Новопсковском и Беловодском районах, пять в Троицком районе, по четыре в Марковском и Станично-Луганском районах, три в Кормянском, два в Сватовском, по одному в Белокуракинском, Меловском и Новоайдарском районах.

За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 25 396 человек. Из них выздоровели — 21852 (467 за последние сутки), лечатся — 2711, умерли 833.

Уровень госпитализации в области на 100 000 населения равен 40,9 (при пороговом 60).

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