На Донетчине в рядах ВСУ обнаружили бывшего боевика

Оперативники военной контрразведки СБУ разоблачили бывшего боевика в подразделении ВСУ в районе операции Объединенных сил. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.



По данным правоохранителей, мужчина в 2014 году в составе группировки «ДНР» с оружием в руках находился на одном из блокпостов в Славянске Донецкой области. Он осуществлял осмотр и проверку документов граждан и транспортных средств.



«Злоумышленник вскоре оставил боевиков, а затем, предоставив недостоверные данные через военкомат, устроился в украинскую армию. Он нес службу в одной из частей в Донецкой области», — говорится в сообщении.



Во время обыска по месту жительства изъяты незарегистрированный пистолет травматического действия и пророссийская символика.



В рамках производства по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления.



Продолжается досудебное следствие.