В Украинском СЦКК заявили, что беспилотники ОБСЕ глушат российские РЭБ

Беспилотники ОБСЕ со взлета в населенном пункте Степановка глушат средства радиоэлектронный борьбы российского производства типа Р-330 «Житель». Об этом заявили в Украинской стороне СЦКК.



«17 мая зафиксировано активные помехи системам управления летательного аппарата, на протяжении всего дня, начиная с 4.30. Препятствия были установлены станциями РЭБ РФ (типа Р-330 "Житель") российского производства. Дальность работы указанных станций РЭБ составляет 60 — 90 км», — говорится в сообщении.



Отмечается, что размещение таких станций в Кадиевке, Горловке, Донецке и Новоазовске позволяет влиять на работу беспилотников вдоль всей линии соприкосновения.



Украинская сторона СЦКК отрицает обвинения боевиков в глушении аппаратов ОБСЕ и заявляет о развертывании кампании по дискредитации ВСУ.



«В основу провокационного нарратива оккупантов положено инцидент с БПЛА СММ дальнего радиуса действия, который потерпел крушение над подконтрольной правительству Украины территории 17 мая текущего года. Информируем, что произошло в результате целенаправленного препятствование со стороны оккупантов полетам БПЛА миссии», — резюмировали в СЦКК.

17 мая патруль миссии из-за глушения наблюдатели ОБСЕ выполнили аварийную посадку летательного аппарата в поле. В результате удара при посадке были повреждены хвостовой киль и хвостовой отсек фюзеляжа летательного аппарата.