В Мариуполе заканчивается вакцина от коронавируса, дата новой поставки неизвестна

В Мариуполе осталось очень небольшое количество вакцины от COVID-19. Когда будет новая поставка препаратов для вакцинации – пока неизвестно, передает пресс-служба горсовета.



Как сообщил директор департамента здравоохранения Андрей Ремпель, в полумиллионном Мариуполе активно проходит вакцинация населения и формируется очередь желающих сделать прививку.



«У нас сейчас заканчивается партия вакцин АstraZeneca. Город получил 4400 доз вакцины. Сейчас осталось только 660. При этом количество желающих сделать прививки увеличивается», – отметил директор департамента.



По словам заместителя городского головы Елены Парамоновой, когда будет поставка следующей партии вакцин – пока неизвестно.



«Мы не имеем официальной информации о следующей партии вакцин. Неизвестно, когда мы ее получим и в каком количестве. Но продолжаем запись всех желающих пройти иммунизацию. Работники медцентров постоянно отрабатывают электронную очередь. При наличии вакцины мариупольцам звонят и приглашают на прививку», - сказала Елена Парамонова.



Жителям города предлагают записаться на вакцинацию от коронавируса онлайн.

Читайте также: Украина ожидает следующую партию вакцины Pfizer с 7 июня