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ОБСЕ зафиксировала более 20 «Градов» вне линий отвода на Луганщине

18 мая 2021, 16:53

ОБСЕ зафиксировала более 20 «Градов» вне линий отвода на Луганщине

Миссия ОБСЕ зафиксировала вооружение вне линий отвода в неподконтрольных районах Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.

Так, 15 мая патруль миссии видел 21 реактивную систему залпового огня вблизи Хрустального (ранее Красный Луч), а также 4 буксируемые гаубицы и 2 самоходные гаубицы у пгт Белое на Луганщине.

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения беспилотник миссии 14 мая обнаружил 22 танка вблизи полигона в неподконтрольном правительству селе Терновое Донецкой области.

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