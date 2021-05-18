ОБСЕ зафиксировала более 20 «Градов» вне линий отвода на Луганщине

Миссия ОБСЕ зафиксировала вооружение вне линий отвода в неподконтрольных районах Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, 15 мая патруль миссии видел 21 реактивную систему залпового огня вблизи Хрустального (ранее Красный Луч), а также 4 буксируемые гаубицы и 2 самоходные гаубицы у пгт Белое на Луганщине.



За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения беспилотник миссии 14 мая обнаружил 22 танка вблизи полигона в неподконтрольном правительству селе Терновое Донецкой области.