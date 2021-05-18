Зеленский внес в Раду законопроект о коренных народах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник внес в Верховную Раду проект закона о коренных народах, как безотлагательный. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.



Инициатором законопроекта № 5506 является президент.



Текст документа на сайте Верховной Рады в настоящее время отсутствует.Ранее в своем видеообращении Владимир Зеленский заявил, что сегодня внесет на рассмотрение Рады неотложный законопроект о коренных народах, касающийся крымских татар.



Зеленский отметил, что восстановление и обеспечение прав крымских татар как коренного народа предусмотрены Стратегий деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя.