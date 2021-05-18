В Славянске подросток забрался на крышу вагона поезда и получил удар током

В Славянске на железнодорожном вокзале 12-летний подросток залез на крышу вагона и получил удар током. Об этом сообщает пресс-служба полиции Славянска и Лимана.



О несчастном случае в полицию сообщил дежурный по станции. У мальчика диагностировали ожог головы электрическим током.



Пострадавший госпитализирован в Краматорский ожоговый центр. Его состояние здоровья медики расценивают как среднее.



Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.



По факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст. 166 Уголовного кодекса Украины) открыто уголовное производство.